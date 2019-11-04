РИАМО – 4 ноя. Вечером в понедельник в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, администраторы работают над исправлением ситуации, сообщает РБК.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сообщил изданию представитель пресс-службы компании.

Данные о количестве жалоб пользователей на сбои появились на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. После 16:00 было зарегистрировано около 34 тысяч жалоб. Проблемы у пользователей появились при отправке сообщений (52% жалоб), при загрузке сайта (42%).

Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов.