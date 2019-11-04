РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. В доме на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске отключили горячую воду из-за задолженности управляющей компании ресурсоснабжающей организации, ее включат до 8 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале на незаконное отключение горячей воды в доме №34/2 на улице Юных Ленинцев. По ее словам, на подъезде висело объявление о том, что из-за долга в котельную МЖРП, образовавшегося в том числе из-за тех, кто вовремя не платит за услуги ЖКХ, проведут временное отключение горячей воды и отопления. Она спросила, как быть тем, кто вовремя оплачивает услуги ЖКХ. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ограничения горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов на территории горокруга.

«Одной из причин ограничения подачи горячего водоснабжения является неудовлетворительная работа ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний по урегулированию просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Вопрос восстановления горячего водоснабжения находится на контроле администрации Подольска. Горячее водоснабжение восстановят до 8 ноября 2019 года», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

По его словам, учитывая важность обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения, правительство Московской области и администрация Подольска уделяют особое внимание решению данной проблемы.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.