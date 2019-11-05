РИАМО - 5 ноя. Схему движения в центре столицы изменят во вторник в связи с проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Полное перекрытие введут во вторник, а также 7 ноября с 06:00 до 13:00 на Ильинке от Новой до Красной площади, на Варварке от Старой до Красной площади, а также на Васильевском Спуске.

Также 7 ноября с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение по Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы.

Кроме того, в тот же день с 11:00 до 14:30 схему движения изменят на Петровке от Театральной улицы, дом №1 до Театрального проезда. Ограничения на вышеуказанных участках будут касаться одной полосы.