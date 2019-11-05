РИАМО - 5 ноя. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Истра пройдет во вторник, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

Решением совета депутатов городского округа Истра Московской области исполнение полномочий главы городского округа возложено на заместителя главы администрации городского округа Истра Татьяну Витушеву.

«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Истра Московской области состоится 5 ноября 2019 года», – отмечается в сообщении.

Витушева сложила полномочия главы Рузского городского округа по собственному желанию 2 октября. Исполняющим обязанности главы округа назначен Николай Пархоменко.