РИАМО - 5 ноя. Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения во вторник, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – отмечается в сообщении.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы. Время работы – с 10:00 до 13:00. Посещение объекта бесплатное.