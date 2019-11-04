РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 ноя. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил жителей Домодедова с Днем народного единства, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Дорогие домодедовцы, с нашим общим праздником вас! Пусть терпимость, толерантность, взаимоуважение и поддержка всегда будут основой дружественного и мирного сосуществования всех народов и народностей», - говорится в тексте поздравления.

День народного единства - это праздник, напоминающий о силе духа, свободе, независимости и уверенности. Только стоя плечом к плечу можно сохранить память подвига предков и преумножить наследие современников.

Также депутат пожелал здоровья, благополучия и всего доброго.