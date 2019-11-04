РИАМО - 4 ноя. В понедельник в Московском регионе проходит множество интересных мероприятий в честь Дня народного единства, фотографиями с которых посетители уже успели поделиться в Instagram.

«С Днем народного единства! Представление культуры уйгуров в Солнечногорске!», - подписала фото с красочными национальными костюмами пользователь iasinjan_r.

Красивыми фотографиями празднования в Химках поделилась пользователь kdnhimki.

«В единстве наша сила», - написала автор.

Пользователь valentina_sedoykina отметила, что князь Дмитрий Пожарский, с чьим именем в том числе связан сегодняшний праздник, служил воеводой в подмосковном Зарайске.

«А мы немного приобщились к празднику, побывали в Зарайске. В этом подмосковном городке служил воеводой Дмитрий Пожарский, и именно отсюда он ушел освобождать Москву во главе отрядов первого народного ополчения. Погода была нелетная, зато в музее было много времени рассмотреть все старинные сокровища: коллекции купеческих портретов, фарфор, коллекции каменных и деревянных орудий», — написала пользователь.

Фото празднования в Одинцове появились на странице Общественной палаты Московской области.

«В День народного единства в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа проходит праздничное мероприятие «Подмосковье объединяет», — написано под фотографией.

Многие пользователи вспомнили, что сегодня не только День народного единства, но и православный праздник Казанской иконы Божьей Матери. Среди них – потомок дома Романовых Георгий Романов.

«Именно с этим святым образом 4 ноября 1612 года князь Дмитрий Пожарский вступил в Китай-город, после того, как вместе с Кузьмой Мининым освободил его от польских интервентов. Празднование Казанской иконы Божией матери установил в этот день мой предок - царь Алексей Михайлович в 1649 году», - отметил он.

С двумя праздниками жителей поздравил и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«С 2005 года День народного единства и праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери отмечаются 4 ноября. И церковь, и государство вспоминают в этот день одно событие: освобождение Москвы от поляков в 1612 году и конец Смутного времени. Вера всегда объединяла людей, помогая справляться с самими тяжелыми обстоятельствами. Она и сегодня собрала на Божественную литургию сотни коломенцев, которые пришли помолиться о самом сокровенном», — написал Лебедев.

По всему Московскому региону сегодня организовали множество праздничных площадок. Одна из крупнейших – на площади Революции в Москве. Красивыми фотографиями и видео поделилась пользователь muza114. На кадрах видно, что, несмотря на не самую лучшую погоду, на площадке много людей, которые гуляют, танцуют и веселятся.

Пользователь ensemble_var опубликовал запись выступления казачьего ансамбля на площади Революции.

День народного единства традиционно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.