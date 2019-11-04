РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 ноя. Власти подмосковного Подольска разъяснили жителям, как будут благоустраивать микрорайоны Юго-Западный и Кузнечики, так, обсудили благоустройство сквера на улице 43-й Армии до 3 ноября 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что в районе улицы 43-й Армии совершенно нет скверов и парков в пешей доступности. При этом жителям хотелось бы как-то озеленить район и иметь возможность присесть на лавочку, глядя на дерево, кустарник, лужайку, а не на высотный дом или дорогу. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу включения работ по благоустройству сквера в программу благоустройства общественых территорий горокруга в 2019 году.

«Работы по благоустройству сквера на улице 43-й Армии включены в программу благоустройства, запланированы на 2019 год и будут выполнены в срок до 3 ноября 2020 года», – сказал заместитель главы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов.

В микрорайоне Кузнечики к зоне рекреации относится бульвар 65-летия Победы, проходящий от улицы Генерала Варенникова до улицы Академика Доллежаля (существующая часть). Вторая часть (продолжение) бульвара 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона в настоящее время не благоустроена. По результатам рейтингового голосования жителей городского округа в данном месте спланировано создание общественного пространства с благоустройством территории, в том числе с пешеходными аллеями с лавочками и освещением, фонтаном, детскими игровыми и спортивными площадками и многим другим. Планируемый срок реализации – 2020-2021 годы.

Застройка микрорайонов Юго-Западный и Кузнечики ведется в соответствии с утвержденными проектами планировок территорий, в которых строительство парков не предусматривалось.

12 мая 2018 года во время проведения акции «Лес Победы» состоялось торжественное открытие сквера со скульптурной композицией «Чистое небо» в микрорайоне Юго-Западный. Данный сквер оборудован для кратковременного отдыха детей и взрослых.