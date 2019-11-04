РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска после жалобы жителя огородили место работ по установке уличных фонарей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона пожаловался на интернет-портале, что при выполнении работ по установке уличных фонарей за домом №23 по улице Рощинская возле дорожки к детскому саду выкопали ямы рядом с тротуаром, но должным способом их не оградили. При этом глубина ям - два на два метра. Обращение по вопросу установки ограждения в зоне проведения работ рассмотрела администрация горокруга.

«1 ноября в микрорайоне Климовск, на улице Рощинская, за домом №23 проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по установке ограждения проведены», - сказал заместитель главы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.