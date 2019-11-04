РИАМО - 4 ноя. На станциях столичного метро возле стадиона «Открытие Арена» в понедельник могут ограничить вход и выход из-за проведения футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

В 19:00 на стадионе начнется матч между футбольными командами «Спартак» и «Арсенал».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

До стадиона удобнее всего добраться от станций метро «Спартак» и «Тушинская».

Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.