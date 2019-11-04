РИАМО - 4 ноя. На месте промзоны «Южный порт» в Москве выстроят жилье и сопутствующую инфраструктуру, сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За счет средств инвестора разрабатывается проект планировки части территории производственной зоны. Он ограничен Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом и железной дорогой. Здесь планируется построить новый жилой квартал с необходимыми социальными объектами», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также отметил, что здесь будет возведен большой многоярусный гараж, трамвайное депо и склады. Также в промзоне появятся две гостиницы, мотоклуб, физкультурный комплекс.

«Существующие производственные объекты будут реконструированы», – отметил Левкин.

Кроме того, в этом районе построят станцию метро «Южный порт», что позволит улучшить транспортную доступность будущей застройки. Она появится на Люблинско-Дмитровской линии между станциями метро «Кожуховская» и «Печатники».