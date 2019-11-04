РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 ноя. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник поздравил жителей городского округа с Днем народного единства.

День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории страны - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

«Поздравляю всех с Днем народного единства! Это один из самых молодых праздников. Тем более, что для нашего города он имеет особенное значение. Рассказываю: 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского выдворило из Москвы польских захватчиков. В тот день люди всех сословий объединились для того, чтобы дать отпор врагу. Покровительницей народного ополчения считают икону Казанской Божией Матери - по преданию, именно с ней войско вошло в город. Ну а для нашего города эта святыня, наверное, особенно любима», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Жителям округа Булгаков пожелал мира и добра.