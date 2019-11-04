РИАМО - 4 ноя. В новой Москве до 2022 года планируют ввести в эксплуатацию 12 новых медецинских учреждений, власти города намерены привести качество и доступность медицинских услуг населения Троицкого и Новомосковского административных округов к общегородскому стандарту, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«Будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры», - сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В новых учреждениях есть полный набор необходимого медоборудования и мебели, готовые к работе объекты передаются на баланс города. При этом строятся они как за счет бюджета, так и за счет инвесторов.

«Отдельно отмечу, что на территории ТиНАО функционируют несколько вертолетных площадок для санитарной авиации. Эвакуация пострадавших осуществляется в круглосуточном режиме», - добавил Жидкин.

Одним из крупнейших проектов в области медицины и здоровья в новой Москве является медицинский центр «Новомосковский». Он представляет из себя больницу с родильным домом на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка.

«Общая площадь строящегося комплекса составит 160 тысяч квадратных метров, более 1000 пациентов смогут единовременно проходить стационарное лечение. Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут здесь лечение в начале 2020 года», - отметил Жидкин.

С момента присоединения новых территорий по октябрь 2019 года в новой Москве построили и ввели 71 объект социальной инфраструктуры. За ближайшие четыре года также планируется ввести порядка 70 соцобъектов.