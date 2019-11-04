РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 ноя. В Константиновском сельском доме культуры в понедельник прошли полуфинальные и финальные игры Осеннего турнира по мини-футболу городского округа Домодедово, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги соревнований: 2006-2007 год рождения. 1 место - команда КФК; 2 место - команда «Авангард»; 3 место - команда СДК «Заря», - говорится в сообщении.

В возрастной группе 2004-2005 годов рождения команда СДК «Заря» заняла первое место. Второе завоевала команда средней общеобразовательной школы №8. Третью ступень пьедестала заняла команда ФК «Лидер» из деревни Чурилково.

Среди участников 2008-2009 годов рождения первое место также у СДК «Заря», на втором - команда спортивного комплекса «Атлант», на третьем - команда ФК «Лидер».