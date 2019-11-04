РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 ноя. Конкурс «Танцы народов мира» для жителей и гостей провели в Балашихе на празднике ко Дню народного единства в понедельник, в рамках развлекательной программы состоялись тематические викторины и выступления творческих коллективов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В парке «Пехорка» в День народного единства проходит большая праздничная программа с участием коллективов Дома культуры «Кучино»: выступления танцевальных и вокальных коллективов, а также солиста группы «Славяне» Сергея Машанова. Сегодня пришло очень много жителей и гостей Балашихи, которые с удовольствием поучаствовали в различных викторинах и тематических конкурсах, среди них и «Танцы народов мира». Мы все здесь объединились в одном пространстве, чтобы сказать друг другу, что мы едины в своих помыслах, любви к России. Что нужно стране, так это единство всех народов», – сказала заместитель начальника отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что праздничные мероприятия проходят в этот день и на других площадках Балашихи. Творческие народные и вокальные коллективы ДК «Радуга» подготовили зрелищную программу в Пестовском парке. В КДЦ «Подмосковные вечера» для зрителей покажут три спектакля с участием артистов Государственного драматического татарского театра. Праздничную программу подготовил и Дом культуры «Балашиха».

Для посетителей парка «Пехорка» в этот день с зажигательными номерами выступили юные артисты из образцового коллектива вокального ансамбля «Радуга», ансамбля народного танца Мозаика», эстрадного танца «Созвездие», «Василек», а также танцевальная студия «Воджири».

Для детей и взрослых провели викторину на знание истории праздника «День народного единства», а затем – танцевальный баттл, который не оставил равнодушными даже самых юных жителей Балашихи.