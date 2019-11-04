РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 ноя. В подмосковных Люберцах прививки от гриппа сделали более 93 тысяч человек, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета.

Пройти вакцинацию в городском округе можно в любом поликлиническом отделении в часы работы учреждения.

«Прививки сделали уже 93616 человек. Сотрудники администрации городского округа Люберцы ежегодно принимают активное участие в вакцинации против гриппа и ОРВИ. Каждый год желающих сделать прививку становится все больше», - говорится в сообщении.