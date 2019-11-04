РИАМО – 4 ноя. Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу открыли XVIII Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – ко Дню народного единства», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В открытии также принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«Выставка пройдет с 4 ноября по 8 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» и приурочена к двум праздникам, которые отмечаются 4 ноября: государственному – Дню народного единства и церковному – Казанской иконы Божией матери», – говорится в сообщении.

Тема выставки – «Память поколений: Великая Отечест­­венная война в изобразительном искусстве», она посвящена 75-летию Победы.

Посетители смогут увидеть 150 произведений живо­писи и скульптуры из 42 музеев 34 городов России. На выставке есть произведения Е. Вучетича, В. Мухиной, А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова и многих других скульпторов и художников.

Также на выставку привезли икону святого Николая Мирликийского – одну из святынь Николь­ского Морского Богоявленского собора в Санкт-Петербурге. Перед ней совершались молебны о победе и снятии блокады Ленинграда в годы войны.

Выставка работает 4 ноября с 16:00 до 22:00, в остальные дни с 10:00 до 22:00. Вход свободный.