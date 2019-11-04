РИАМО - 4 ноя. В подмосковном Жуковском задержали женщину 1990 года рождения, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Вечером 2 ноября в квартире дома на Солнечной улице в Жуковском был обнаружен раненный мужчина 1981 года рождения. Его госпитализировали врачи скорой помощи. Медики зафиксировали у него колото-резаное ранение брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД сожительница пострадавшего», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, преступление было совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По факту произошедшего в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.