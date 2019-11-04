РИАМО - 4 ноя. С 4 по 6 ноября в Лондоне проходит 40-я международная туристическая выставка World Travel Market, на которой Москва представит более 30 проектов, говорится в сообщении пресс-службы Мостуризма.

Среди столичных проектов — Третьяковская галерея, смотровая площадка «Panorama 360», музей-заповедник «Царицыно». Также Москва представит свои отельные сети, туроператоров и транспортные компании.

«Москва — это город, наполненный движением, дающий поистине безграничные возможности для туриста. Десятки тысяч ресторанов и кафе, известных на весь мир театров и музеев, утопающие в зелени шедевры архитектуры в просторных городских парках и, конечно же, удобная инфраструктура и высокий уровень общественной безопасности», - рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничевая.

Он также отметила, что Москва соответствует основному современному тренду — туризму путешествий. Столица России может подарить драйв и эмоции туристам, одновременно погрузив их в невероятную культуру.

Эти мотивы представлены и на стенде Москвы. При создании его визуального стиля за основу взяли витражную сетка из графических символов столицы: куполов, кремлевских звезд, сталинских высоток, изгибов Москва-реки и различных архитектурных элементов.