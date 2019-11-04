РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в связи с ремонтом подстанций электроэнергию отключат 5 ноября в четырех многоквартирных домах, а также 6 ноября в двух корпусах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Подольского филиала «Мосэнерго» запланировали ремонтные работы. В связи с ремонтом на подстанции № 705 5 ноября не будет подаваться электроэнергия с 9:00 до 13:00 по следующим адресам: улица Заводская, №№2А, 4, 4А, 8», - говорится в сообщении.

Из-за ремонта на подстанции № 730 6 ноября электроэнергия не будет подаваться с 9:00 до 16:00 в корпуса №№4 и 5 многоквартирного дома №49 на улице Симферопольская.



