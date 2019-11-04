РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск подмосковного Подольска провели подвижные игры для детей и рассказали об интересных фактах из жизни художника Василия Поленова, который бывал в этих местах, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«В парке »Дубрава« в понедельник провели подвижные игры для детей ко Дню народного единства. В мероприятии приняло участие около 50 человек, в том числе 20 детей. В течение часа провели около 10 конкурсов», - сказала культорганизатор Ксения Годунова.

После игр сотрудница Климовского историко-краеведческого музея провела пешеходную экскурсию и рассказала о почтовой станции Климовка, на которую приезжали различные известные деятели культуры и искусства проездом на дачи, в том числе художник Василий Поленов, памятник которому установлен в парке.