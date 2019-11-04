РИАМО - 4 ноя. В субботу монументу «Покорителям космоса», который находится в Останкинском районе Москвы, исполнилось 55 лет, он был открыт 4 ноября 1964 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«55 лет назад в Москве открыли монумент «Покорителям космоса» - второй по высоте памятник в Москве. Сначала его хотели сделать 50 метров в высоту, а шлейф ракеты - из дымчатого полупрозрачного стекла с подсветкой изнутри. Для полной имитации полета», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако выдающийся конструктор Сергей Королев предложил использовать отполированные титановые пластины. Это было более практичным решением. В итоге памятник стал в два раза больше по сравнению с изначально запланированным проектом. Его высота составляет 107 метров.

«Колоссальную конструкцию весом 250 тонн вручную собрали и облицевали на земле. А потом подняли кранами. И, кстати, именно Сергей Павлович предложил открыть в основании «ракеты» Музей космонавтики», — заключил Собянин.