РИАМО - 4 ноя. В школах новой Москвы теперь могут учиться на 70% больше детей, чем семь лет назад, выросло и количество мест в детских садах, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Также за это время количество мест в детских садах новой Москвы выросло в два раза»,– сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что в новой Москве в среднем ежегодно появляется 10 новых соцобъектов. Всего введено в эксплуатацию 70 объектов, из них 17 школ.

Планируется, что к 2023 году в ТиНАО появится еще более 100 социальных объектов и 86 парков.

Первого июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья (ныне городские округа – ред.).