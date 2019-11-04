РИАМО – 4 ноя. С начала текущего года в районе Восточный ВАО Москвы отремонтировали 26 подъездов многоквартирных домов, сообщается на официальном сайте префектуры ВАО.

Так, были отремонтированы подъезды в доме №25 на улице Главная.

«Прежде всего в ходе работ обновили входную группу. Так, были своевременно ликвидированы все повреждения у входов в подъезды. Кроме этого рабочие покрасили потолки и стены в подъездах, заменено напольное покрытие», – говорится в сообщении.

Также в рамках ремонта проводились электромонтажные работ – старые светильники менялись на новые энергосберегающие.

Работы проводились и в других районах ВАО. Так, например, в 207 подъездах в районе Богородское силами сотрудников управляющих компаний также был проведен ремонт. Там проводились работы по покраске стен на этажах и переходных лестницах, установке пластиковых коробов для электропроводки, а также замена стекол в дверях, светильников и напольной плитки в случае необходимости.