РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 ноя. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в понедельник прошли гуляния в честь Дня народного единства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в парке Люберец жителей поздравили с Днем народного единства глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Коханый.

«У нас сегодня красивый праздник, мы все с вами знаем историю. Знаем, что фраза «в единстве сила» - это не фраза, а аксиома для нашей большой страны, чтобы люди могли смотреть с уверенностью в завтрашний день. Что нужно стране, так это единство всех народов. Сегодня День казанской Божьей матери, и хорошо, что мы с вами проживаем в самой большой, уникальной стране мира, под названием Россия», - сказал Ружицкий.

Для жителей в парке выступали творческие коллективы и проводились спортивные состязания.