РИАМО – 4 ноя. На mos.ru стала доступна новая услуга – подача заявления на итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заявку могут подавать как школьники старше 14 лет, так и их родители, законные представители. Раньше, чтобы записаться на итоговое собеседование, школьникам приходилось подавать заявления в письменном виде.
«Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть раздел «Образование» в «Услугах» и выбрать «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для девятых классов». Затем указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить открывшуюся электронную форму, обращая внимание на подсказки», – отмечается в материале.
Для подачи заявления понадобятся данные документа, удостоверяющего личность. Если сведения уже внесены в личный кабинет, то они загрузятся автоматически. Если школьнику требуются специальные условия, следует предоставить документ, который подтверждает их необходимость. Рассматриваются заявки в течение 14 календарных дней.
По итогам рассмотрения в личный кабинет будет направлено уведомление об участии в итоговом собеседовании. Сообщение будет содержать информацию о дате и месте проведения экзамена.
«Воспользоваться услугой могут только пользователи, которые указали номер СНИЛС в личном кабинете. Заявление можно подать с любого компьютера, планшета или смартфона с доступом в интернет не позднее, чем за две недели до даты проведения собеседования», – добавляется в сообщении.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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