РИАМО – 4 ноя. На mos.ru стала доступна новая услуга – подача заявления на итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заявку могут подавать как школьники старше 14 лет, так и их родители, законные представители. Раньше, чтобы записаться на итоговое собеседование, школьникам приходилось подавать заявления в письменном виде.

«Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть раздел «Образование» в «Услугах» и выбрать «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для девятых классов». Затем указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить открывшуюся электронную форму, обращая внимание на подсказки», – отмечается в материале.

Для подачи заявления понадобятся данные документа, удостоверяющего личность. Если сведения уже внесены в личный кабинет, то они загрузятся автоматически. Если школьнику требуются специальные условия, следует предоставить документ, который подтверждает их необходимость. Рассматриваются заявки в течение 14 календарных дней.

По итогам рассмотрения в личный кабинет будет направлено уведомление об участии в итоговом собеседовании. Сообщение будет содержать информацию о дате и месте проведения экзамена.

«Воспользоваться услугой могут только пользователи, которые указали номер СНИЛС в личном кабинете. Заявление можно подать с любого компьютера, планшета или смартфона с доступом в интернет не позднее, чем за две недели до даты проведения собеседования», – добавляется в сообщении.