РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев провел богослужение в храме Царственных Страстотерпцев в усадьбе Мелихова в микрорайоне Цемянка подмосковного Подольска и представил настоятеля Кирилла Сложеникина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Меценат Владимир Мелихов передал домовой храм Царственных Страстотерпцев со всей утварью в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). С понедельника в нем начались регулярные богослужения. Ранее на протяжении двух лет в этом храме проводились богослужения примерно два раза в месяц. Теперь они будут проходить каждую субботу вечером, в воскресенье утром, накануне больших праздников и во время празднеств. Первое богослужение провел Сердцев, также он представил настоятеля отца Кирилла.

«Жители поселка Цемзавода и сам Мелехов обратились с прошением к митрополиту, чтобы службы в храме Царственных Страстотерпцев стали регулярными. Владыка удовлетворил их просьбу и назначил настоятелем отца Кирилла. Сегодня я зачитал указ о его назначении. Теперь он будет регулярно проводить богослужения. Также в этот день состоялось учредительное собрание, после которого церковь стала храмом-приходом», - сказал Сердцев.

По его словам, ранее это был храм Русской православной церкви за рубежом, и в нем служил священник Алексей Аверьянов, которого затем извергли из сана. Его запретили все конфессии, и приход остался не удел.

Храм посвящен царственным страстотерпцам, в нем находится соответствующая икона. Напротив входа стоит бронзовый памятник императору Николаю II.

Храм Царственных Страстотерпцев в усадьбе Мелихова находится в деревне Плещеево, улица Николаевская, ДОМ №1. Заезжать в него нужно с Плещеевской улицы, дом №43А, через КПП.

Всего в Подольске в настоящее время 25 самостоятельных приходов, не считая приписных. Также достраивается Владимирский храм в микрорайоне Бородино, где уже поставили кресты и купола, из-за финансовых затруднений строительство заморожено.