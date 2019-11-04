РИАМО - 4 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и всех россиян с национальным праздником — Днем народного единства.

День народного единства традиционно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«Сила нашего народа, его стойкость и самоотверженность много раз проявлялась в критические моменты истории. Любовь и уважение к России - залог нашей силы и непобедимости. С праздником, друзья», - написал Собянин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в Москве проходит фестиваль «День народного единства», посвященный этому празднику. Мероприятия проходят на самых разных площадках во всех округах города. В парках организуют мастер-классы и квесты, а на улицах города проводятся концерты и спектакли.