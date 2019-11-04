РИАМО - 4 ноя. В понедельник на площадках фестиваля «День народного единства» в Москве пройдет более 70 концертов, также жителей и гостей столицы приглашают на мастер-классы и лекции, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Гостей ждет более 70 концертов и спектаклей. Кроме того, все желающие смогут послушать лекции по истории, примерить костюмы народов России, попробовать настоящие шедевры национальных кухонь, выбрать необычные сувениры и поучаствовать в бесплатных мастер-классах, конкурсах, играх и флешмобах», - говорится в сообщении.

Городские фестивальные площадки в понедельник открыты с 10:00 до 22:00. Музыкально-театральная программа ждет гостей на семи из них.

На Манежной площади в 14:00, 16:00 и 18:00 гостей приглашают поучаствовать в интерактивном спектакле-путешествии по всем округам страны.

На площади Революции можно познакомиться с бытом и традициями терских казаков благодаря спектаклю «Терская История». Начало в 15:00.

Потанцевать под любимые мелодии можно будет на площади Славы. С 16:00 до 20:00 для гостей будут выступать группы «Щавель», Monkey Folk, Russian Acappella Band и Arriva.

Юных театралов и их родителей ждут в гости на Матвеевской улице. Здесь посмотреть сказочные истории в исполнении артистов московских театров можно будет с 15:00 до 18:00. А завершится вечер концертом популярной исполнительницы SHENA?.

Гостей ждут на праздничных мероприятиях в парке «Зарядье», «Ходынское поле», Парке Победы на Поклонной горе, «Фили» и многих других. Там пройдут концерты, квесты, флешмобы и мастер-классы.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «День народного единства» можно найдете на сайте «Московских сезонов».

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