РИАМО - 4 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов обратился с поздравлениями по случаю Дня народного единства, он отметил важность этого праздника и вспомнил о его истоках, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Этот праздник пришел к нам из глубины русской истории, когда в далеком 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Сплоченность народа помогла тогда справиться с внутренними сложностями и внешними угрозами, позволила сохранить российскую государственность, независимость и свободу страны», - сказал Брынцалов.

По его словам, этот важный исторический опыт, который сохранял актуальность для России в самые разные периоды, а также останется актуальным в будущем. Единство — это путь к достижению намеченных целей.

«Уроки событий 1612 года важны и для понимания современности. Будущее России зависит от единения ее граждан. Это, конечно, не означает введение единообразия. Наш народ многообразен и многонационален по своей природе. В этом его сила. Но сплоченность нации, ее единство в достижении целей экономического и социального развития, повышения уровня жизни людей, обеспечения безопасности страны, является бесспорным императивом», - подчеркнул Брынцалов.

Он заметил, что об этом уроке нужно помнить, осмысливать и использовать его во всем, в том числе в воспитании подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине.

День народного единства отмечают 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.