РИАМО – 4 ноя. С начала осени в столичном районе Измайлово высадили около 600 деревьев и кустарников, растения сажали на шести улицах, сообщается на сайте префектуры Восточного административного округа Москвы.

«Высадки прошли на улицах 2-я Парковая, Первомайская, 9-я и 10-я Парковая, Сиреневый бульвар, 2-я Прядильная», – говорится в сообщении.

В числе высаженных деревьев – черемуха, сирень, рябина, спирея, кизильник, жимолость, барбарис, вишня и многие другие.