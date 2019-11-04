РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов горокруга Дмитрий Машков поздравили жителей с Днем народного единства и пожелали землякам мира, согласия, здоровья, семейного благополучия и успехов в благих начинаниях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Современный государственный праздник России уходит своими корнями в глубину веков: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это историческое событие стало судьбоносным для страны и национального самосознания народа, который в смутные времена объединился для защиты Родины. Тогда предки россиян отстояли независимость страны, заложили фундамент российской государственности, явили миру и последующим поколениям яркий пример гражданской сплоченности и национального согласия.

«История государства Российского наглядно учит нас: только в единстве – народная сила, а судьба страны – в руках народа. Так было и так будет всегда. И сегодня, спустя четыре столетия, наш долг вместе противостоять внешним вызовам и угрозам, хранить мир, решать свои внутренние проблемы сообща, с опорой на духовные заветы наших предков, заложенные ими традиции», – говорится в тексте поздравления.

Пестов и Машков пожелали землякам мира, согласия, здоровья, семейного благополучия и успехов в добрых делах и благих начинаниях.