РИАМО - 4 ноя. Жителей и гостей подмосковного Чехова приглашают посетить ярмарку, выставки и концерт в честь Дня народного единства, начало праздничных мероприятий в 14:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятия пройдут в культурно-творческом центре «Дружба».

«С 14:00 в фойе выставка народных умельцев и ремесленников, мастер-классы народно-прикладного творчества», — говорится в сообщении.

Гостей приглашают на ярмарку «Русские сласти», в книжную лавку. Гости смогут посмотреть интерактивную экспозицию, сфотографироваться в живой фотозоне «Гости из прошлого». В 15:00 начнется концерт, на котором выступят хор Зачатьевского храма, фолк-группа «Венница», оркестр народных инструментов «Сказ» и другие.