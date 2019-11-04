РИАМО – 4 ноя. Актер Василий Лановой рассказал о своем здоровье, ранее ему вызвали скорую прямо во время спектакля в Театре имени Вахтангова, сообщает РЕН ТВ.

Во время спектакля «Последние луны» у актера поднялось давление. Ему вызвали скорую. Однако госпитализация не понадобилась.

«Все нормально, спасибо большое, все в порядке. Когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене, мой спектакль, все нормально, не волнуйтесь», - сказал Лановой.

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР и герой Труда РФ. Ему 85 лет. Он известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.