РИАМО - 4 ноя. В Москве в рамках фестиваля «День народного единства» пройдет более 300 мастер-классов по народным ремеслам и 150 концертов и другие мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также в праздничный день в столице проводят экскурсии и спектакли. Так, в саду имени Баумана учат делать алеутские кулоны и кавказские игрушки из лыка, а парках Горького, Лианозовский, «Кузьминки» и «Ходынское поле» проходят квесты.

«Гостей Измайловского парка ждет концерт рок-группы «Малбик», в парке «Сокольники» можно будет послушать народные инструменты — ложки, бубны, трещотки и свирели, в парке «Фили» выступит группа Orange People, а в Сиреневом саду — кавер-группы Artist и «Легкое поведение», - говорится в сообщении.

В «Красной Пресне» также пройдут мастер-классы, где горожанам дадут попробовать вручную отчеканить монеты, а в саду «Эрмитаж» и усадьбе Воронцово можно будет поиграть в дворовые игры — «Петушиные бои», «Моталочку», пятнашки, горелки и многие другие.

Также на площадках фестиваля в парках работают тематические зоны, где можно сфотографироваться в национальных костюмах, а также послушать лекции о традициях и обычаях народов России.