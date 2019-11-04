РИАМО - 4 ноя. Подмосковный Реутов получил 252 балла в индексе качества городской среды среди российских городов, это второй результат после Москвы, сообщатся на сайте индекс-городов.рф.

«Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Города Российской Федерации разнообразны как по размеру, так и по климатическим условиям. Для учета этих особенностей и корректной оценки все города делятся на группы», — говорится в сообщении.

Соревнования проходили между городами, находящихся примерно одинаковых условиях, города разделили по группам по количеству населения. В каждой группе оценки ставились по 36 позициям, включая благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность социалки и тому подобное. И по совокупности присваивался общий балл.

Средний показатель по России – 163. Москва получила 276 баллов, Реутов – 252. Эти города находятся в разных категориях, Москва – в категории крупнейших городов с населением более миллиона человек, Реутов – в категории больших городов с населением 100-250 тысяч человек. При этом Реутов обогнал столицу по таким показателям, как качество жилья и прилегающих пространств, озелененные пространства. Качество общественно-деловой инфраструктуры в Реутове выше, чем в Санкт-Петербурге, который набрал 238 баллов.

В десятку городов с самыми большими индексами вошли семь подмосковных населенных пунктов — Реутов, Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.

Красногорск набрал 230 баллов, Одинцово 229, Мытищи 225, Долгопрудный 225. Высокий результат у Люберец — 223. Видное (232), Лобня (222), Фрязино (219) также попали в топ лучших городов в категории «Количество жителей 50-100 тысяч человек». Истра набрала 229 баллов в категории «Количество жителей 25-50 тысяч человек»

Результаты данного рейтинга используются для определения сумм субсидий по программам современной городской среды.