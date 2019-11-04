РИАМО - 4 ноя. Запуск МЦД позволит автолюбителям их Подольска сэкономить свыше 77 тысяч рублей и 290 часов в год, пересаживаясь на новый вид транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Жители Подольска, ежедневно приезжающие на работу в Москву, благодаря МЦД смогут экономить около 96 минут и более 170 рублей в день. Таким образом за год экономия составит более 77 тысяч рублей и 290 часов, если водитель решит отказаться от личного транспорта в пользу наземного метро», – рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Он отметил, что в году у людей могут появиться 12 дополнительных суток в году — ранее все это время он проводил в пути за рулем.

Появление МЦД-1 и МЦД-2 перераспределит пассажиропоток Московской области и столицы — новый вид транспорта заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя, благодаря чему метро станет свободнее, а также будут разгружены вылетные магистрали. Ожидается, что часть людей вместо личных машин выберут МЦД. Ожидается, что запуск всех пяти МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру города до 12%. Транспортная доступность улучшится для жителей 17 областных городов, в том числе и Подольска, в котором проживает более 300 тысяч человек.

Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

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