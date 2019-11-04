РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 ноя. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил жителей городского округа с Днем народного единства и пожелал им здоровья, мира и добра.

День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории страны - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

«Всех нас объединяет любовь к нашей Родине, в единстве - наша главная сила. Ведь только вместе мы сможем плодотворно трудиться во имя процветания и благополучия нашей родной страны и любимого города», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он пожелал горожанам здоровья, мира и добра.