Дорогие королёвцы! Поздравляю вас с Днём воинской славы России — Днём народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Всех нас объединяет любовь к нашей Родине, в единстве - наша главная сила. Ведь только вместе мы сможем плодотворно трудиться во имя процветания и благополучия нашей родной страны и любимого города. От всей души поздравляю с праздником, желаю здоровья, мира и добра! #ходыревкоролев