РИАМО - 4 ноя. В Москве котенок провалился под землю на глубину два метра, его удалось достать спасателям добровольной организации «СпасРезерв», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Котенок угодил в ловушку 3 ноября на 1-ой улице Энтузиастов. Прохожие вызвали спасателей.

«На дне полого столба на глубине двух метров спасатели увидели котенка. Он жалобно мяукал и громко звал на помощь. Извлекали бедолагу с помощью аркана вслепую. Дмитрий Завражин управлял арканом на ощупь. А коллеги координировали его действия с помощью изображения, полученного на видеокамеру мобильно телефона», — сказал собеседник агентства.

Несколько раз спасателям удавалось подцепить кота, но он срывался вниз. В итоге после третьей попытки животное все же удалось поднять, Спасатель Мария Гринь вытащила его из ловушки. Котенок был обессилен и сильно замерз, но явных повреждений у него не было.

Фонд «Рэй» взял на себя расходы по осмотру котенка в ветеринарной клинике. Животное здорово. Но ему срочно нужен дом. Если вы готовы приютить у себя питомца, пишите в Instagram-аккаунт @true_friends_way.

«До 10 ноября «СпасРезерв» участвует в финале конкурса «Доброволец России». Сейчас идет народное голосование. Скажите добровольцам «спасибо». Поддержите проект своим голосом», — заключается в сообщении.