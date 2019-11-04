РИАМО – 4 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время праздничной церемонии поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства, а также вручил награды и знаки отличия за вклад в развитие региона, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора и правительства региона.

На церемонии присутствовали члены правительства Подмосковья, главы муниципальных образований, руководители и работники учреждений здравоохранения, культуры, науки, образования, промышленной и транспортной отрасли, сельского хозяйства, социальной защиты, спорта, представители силовых структур, религиозных конфессий, общественности.

«Здесь присутствуют люди разных поколений, профессий – врачи, учителя, ученые, деятели культуры, правоохранительный блок, спасатели, кадеты. По доброй традиции мы собираемся в преддверии Дня народного единства, чтобы вручить заслуженные награды тем, кто каждый день работает на результат, заботится о том, чтобы жить в нашей стране, в Подмосковье становилось лучше, интереснее, комфортнее», – отметил губернатор.

Он напомнил, что в этом году регион отмечает 90-летие. История Подмосковья – это люди и их достижения.

На церемонии знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени наградили директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, академика РАН Лео Бокерия. Были отмечены его достижения в развитии науки и многолетний плодотворный труд в сфере здравоохранения.

«Мы наблюдаем качественные изменения в области здравоохранения, для меня это является главным в моей профессии. Открыто множество центров сосудистой хирургии, очень эффективно развивается детская помощь. Я хочу поблагодарить вас за такую серьезную помощь», – сказал главный кардиохирург России.

Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени наградили главного врача центральной медико-санитарной части №119 Федерального медико-биологического агентства (городской округ Звездный городок) Ольгу Минину; исполнительного директора детского хосписа (Санкт-Петербург) Ирину Кушнареву; председателя комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олега Жолобова; заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева.

За заслуги в воспитании детей и сохранении семейных традиций медалью ордена «Материнская слава» награждена многодетная мама семерых детей Ригина Епишева из городского округа Электросталь.

Знаком Преподобного Сергия Радонежского награжден академик Российской академии естественных наук, член Экологического совета при Губернаторе Московской области, генеральный директор международного благотворительного фонда поддержки экологических программ «Экология для всех» Леонид Бочин.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области» присвоено машинисту экскаватора-погрузчика в финансово-проектной лизинговой компании (Можайский городской округ) Василию Астратенко.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено директору государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кириллу Кондратьеву. Кондратьев отметил, что к 2021 году планируется сделать музей в усадьбе Даровое, где жил Федор Достоевский.

Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоено спасателю-медику поисково-спасательного отряда №16 Евгению Бойкову из горокруга Ступино.

Почетное звание «Заслуженный энергетик Московской области» присвоено электромонтеру филиала компании «Мособлэнерго» Николаю Козырицкому из горокруга Мытищи.

Почетной грамотой губернатора Московской области награждены: епархиальный древлехранитель и архитектор, игумен Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря (Орехово-Зуевcкий городской округ) Серафим; председатель местной религиозной организации общества мусульман «Фатиха» (Коломенский городской округ) Идрис Хакимов; исполнительный директор Федерации еврейских общин России Людмила Гринштейн; заслуженный артист России, член Совета по культуре при Росгвардии, член Общественной палаты Московской области Алексей Огурцов.

Медалью «За мужество в спасении» награжден житель городского округа Домодедово Николай Ильин.

Также медалью «За спасение жизни» награждены шесть детей-героев региона.

«Данила Жеребятьев предотвратил возгорание жилого дома в Одинцовском городском округе, Владимир и Дмитрий Брютовы в Можайском городском округе спасли утопающего, Валерий Бунеску в Домодедове помог спастись бабушке-инвалиду во время пожара. В Дубне школьницы Екатерина Васильчук и Екатерина Кукова спасли мужчину, тонувшего в канале имени Москвы», – отмечается в сообщении.