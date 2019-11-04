РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 ноя. В рамках акции «Ночь искусств» в Люберцах прошел турнир по шахматам, юных участников которого наградили сладкими призами, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

3 ноября в «КДЦ Союз» был проведен турнир по шахматам «Мастерство шахматных фигур» в рамках акции «Ночь искусств». Турнир проводился в формате совещательной партии.

«Две команды детей, каждая во главе с взрослым мастером спорта по шахматам, играли между собой. В каждой команде дети предлагали свои варианты того или иного хода, а опытный шахматист выбирал, чей ход будет сделан. По завершении турнира все участники были награждены вкусными призами», - говорится в сообщении.