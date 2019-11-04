В столице завершилась акция «Ночь искусств». Каждый год музеи и театры, выставочные, концертные залы и библиотеки по всей стране готовят к этому дню специальную программу: концерты и выставки, мастер-классы, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. В этом году для москвичей работали 250 площадок, впечатлениями от посещения которых жители и гости столицы щедро делились в социальных сетях.

Пользователь avror, побывавший в Новой Третьяковке, еще несколько лет назад не поверил бы, что окажется в музее в такой поздний час.

«1,5 часа в очереди – халява она такая», – отмечает пользовательница elena_svetsky.

mariia_gordeeva, побывавшая в музее-заповеднике «Царицыно», пришла к выводу, что «Ночь искусств» – отличный способ разнообразить свои выходные.

gridasovpavel после посещения Третьяковской галереи решил поделиться с подписчиками не только фотографиями, но и двумя рекомендациями: не брать с собой маленьких детей, потому что они быстро устанут, и не задерживаться в первых залах, потому что самое интересное ждет в конце.

«И в музее можно раз в год ночь провести!», – уверяет bocharova.anzhela, посетившая выставку «Русский Йорданс» в ГМИИ имени А.С. Пушкина.

afelionzhzh недовольна слишком большим наплывом любителей искусства на выставке «Восточный джаз».

Запомнилось москвичам и выступление театра «Балет Москва».

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Для почитателей Мельпомены в «Ночь искусств» московские театры тоже подготовили особую программу.

В «Ночь искусств» для москвичей и гостей столицы свои двери распахнул и легендарный Дом Пашкова, практически недоступный для посещения в другие дни.

В этом году столичная «Ночь искусств» проходила не только в учреждениях культуры. Любителей прекрасного ждал и Киевский вокзал, где прошло выступление академического русского хора им. А. В. Свешникова.

«Сегодня – это небольшая усталость, а завтра – неизгладимые впечатления», – считает natarasova76, которая, как и многие другие, в «Ночь искусств» решила отдать предпочтение не художественным, а естественно-научным музеям.

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