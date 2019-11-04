РИАМО - 4 ноя. Наступившая неделя в Москве и Подмосковье ожидается теплой, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, будет дуть сильный порывистый ветер, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Ближайшей ночью пасмурная погода, температура плюс 9-11 градусов. Давление немного ниже нормы. Во вторник в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, ночью плюс 9-11 градусов, днем плюс 11-13 градусов, ветер южный, сильный, порывы до 15 метров в секунду. В среду также пасмурно, небольшой дождь; ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13 градусов, ветер останется сильным с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В четверг в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью и днем плюс 8-10 градусов, ветер южный, умеренный. В пятницу пасмурная погода, небольшой дождь, ночью плюс 9-11, днем плюс 7-9 градусов, ветер западный, умеренный.

«В субботу в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь; ночью плюс 3-5, днем плюс 5-7 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. В воскресенье также пасмурная погода; ночью и днем плюс 8-10 градусов, ветер слабый», - заключается в сообщении.