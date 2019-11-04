РИАМО - 4 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о самой многодетной семье Подмосковья и поздравил их с Днем народного единства.

«Сегодня — в День народного единства — хочу рассказать о самой многодетной семье Подмосковья. У Татьяны и Николая Салтыковых 17 детей и 23 внука! Никогда такого не видел», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что эта семья - пример настоящего единства, любви и родительской заботы, а также поблагодарил их за теплый прием.

Семья Салтыковых является самой большой многодетной семьей в Московской области, воспитывающая 17 своих собственных детей и 23 внуков. Супружеская пара награждена орденом «Родительская слава», который им вручали в Кремле. Кроме того, у Татьяны Салтыковой есть медаль «За заслуги перед Отечеством 2 степени», а также знак отличия «Материнская слава».

Многодетная мама занимается воспитанием детей, а глава семьи работает в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в должности электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Ранее губернатор вручил им сертификат на 3 миллиона рублей. Деньги семья собирается потратить на земельный участок и строительство нового большого дома.

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