РИАМО – 4 ноя. В Москве система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогла раскрыть более 3 тысяч преступлений с начала 2019 года, сообщает ТАСС.

«Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью нее в столице было раскрыто 3249 преступлений», - сообщил изданию представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он добавил, что раньше полицейские получали ориентировки в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях. Теперь же этот процесс можно автоматизировать.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве есть около 3 тысяч камер с возможностью распознавания лиц. Планируется увеличить это количество до 160 тысяч.