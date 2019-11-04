РИАМО – 4 ноя. В Москве Театр имени Вахтангова отменил спектакль «Последние луны» из-за плохого самочувствия актера Василия Ланового, сообщает РЕН ТВ.

Об отмене спектакля из-за состояния здоровья актера в соцсетях рассказали зрители. Постановка была прервана во время второго действия.

«Представители Ланового на момент публикаций не комментировали состояние 85-летнего актера. В театре имени Вахтангова также пока не дали комментариев по этому поводу», — отмечается в сообщении.

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР и герой Труда РФ. Ему 85 лет. Известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.