РИАМО – 4 ноя. Агент Александра Семчева Наталья Алгереева опровергла информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что актер находится в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома», — сказала Алгереева.

Представитель МХТ имени Чехова, где работает Семчев, заявил, что у театра нет информации о госпитализации актера, он работает и с ним все в порядке.

Семчев известен по ролям в фильмах и сериалах «Участок», «Свадьба», «Железнодорожный романс» и многим другим.