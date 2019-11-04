РИАМО - 4 ноя. В подмосковной Балашихе обнаружили более 1,2 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС по Московской области.

«В 09:15 22 октября от оперативного дежурного ЕДДС Балашихи в «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийских снарядов времен ВОВ (болванки, более 1,2 тысяч штук) на территории НИИ «Рубин». Снаряды без взрывчатых веществ, угрозы не представляют. Выставлена охрана силами Росгвардии», - говорится в сообщении.

Всего за период с 22 октября по 3 ноября 2019 года уже изъято 900 снарядов.

Изъятие и уничтожение оставшихся снарядов запланировано силами министерства обороны РФ на 5 ноября.