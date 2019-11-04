РИАМО - 4 ноя. Облачная погода с прояснением ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 8-10, по области плюс 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Условия термического дискомфорта с колебаниями температуры, повышенной влажностью и пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха могут оказывать негативное влияние на метеозависимых людей.

«Метеопатические реакции чаще всего наблюдаются у лиц с хронической патологией дыхательной системы, сопровождаются обострениями и ухудшением самочувствия. Усиливаются симптомы кислородной и дыхательной недостаточности, чувство «нехватки» воздуха, одышка, быстрая утомляемость, сонливость», - предупреждают синоптики.