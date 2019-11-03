РИАМО - 3 ноя. Возгорание в вентиляционной шахте произошло в кафе на втором этаже торгового центра на Новоясеневском проспекте, решением администрации торгового центра было эвакуировано порядка 600 человек , сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве.

«На втором этаже одного из кафе происходило возгорание вентиляции. Площадь возгорания составила три квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще до прибытия подразделений МЧС администрация приняла решение вывести людей наружу для безопасности.